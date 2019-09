Brexit: Jaguar plant einwöchigen Produktionsstopp

Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover will seine Produktion in seinen britischen Werken im November wegen eines drohenden harten Brexits eine Woche lang ruhen lassen. Der britische Premierminister Boris Johnson will Großbritannien bekanntlich unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen ("harter Brexit").

Der Produktionsstopp in den vier Werken ist für die erste Novemberwoche vorgesehen. "Wir können nicht darüber nachdenken, wir müssen es einfach tun", erklärte der Chef des größten britischen Autoherstellers, Ralf Speth.