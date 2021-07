Brauerei Stiegl muss 197.000 Euro Strafe zahlen

Die Brauerei Stiegl hat in den Jahren 2006 bis 2012 die Endverkaufspreise mit dem Lebensmitteleinzelhandel abgesprochen und wurde nun am 21. Mai 2014 vom Kartellgericht zu einer Geldbuße von 196.857 Euro verurteilt. Das teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Freitag mit.

Strafmindernd wirkte sich laut BWB "die frühzeitige umfangreiche Kooperation der Stiegl" aus. Die Brauerei habe u.a. zwei freiwillige Nachschauen zugelassen.