Brasiliens reichster Mann legt Megapleite hin

Es ist die größte Pleite in der Geschichte Lateinamerikas – und sie hinterlässt Spuren in Österreich. Der hoch verschuldete brasilianische Ölkonzern OGX des Multi-Milliardärs Eike Batista musste Gläubigerschutz beantragen. 3,6 der 5,1 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten entfallen auf zwei Anleihen, die von der Österreich-Tochter des Konzerns, OGX Austria mit Sitz in Wien, begeben wurden. Die Anleihen seien aus „Steuerspargründen“ über Österreich emittiert worden, heißt es. Gezeichnet wurden die Papiere vor allem von Großanlegern wie Banken oder Versicherungen.