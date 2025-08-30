Volkswagen ist in Brasilien wegen "sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen" in den 70er- und 80er-Jahren zu einer millionenschweren Schadensersatzzahlung verurteilt worden.

Ein Arbeitsgericht urteilte am Freitag (Ortszeit), dass die brasilianische Tochtergesellschaft des deutschen Autobauers 165 Millionen Reais, umgerechnet 30,44 Millionen Dollar, Schadenersatz zahlen muss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.