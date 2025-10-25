Wegen Trump: Ratingagentur stuft Kreditwürdigkeit der USA herab

Wegen der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump hat die europäische Ratingagentur Scope die Kreditwürdigkeit der USA von "AA" auf "AA-" herabgestuft. Zur Begründung verwies Scope auf die dauerhaft hohen Haushaltsdefizite der USA, die steigende Zinslast und die Erosion der Gewaltenteilung durch die Machtkonzentration in der Exekutive unter Präsident Donald Trump.