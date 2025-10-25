Wegen Trump: Ratingagentur stuft Kreditwürdigkeit der USA herab
Hohes Defizit und Schwächung der Regierungsführung als Begründung.
Wegen der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump hat die europäische Ratingagentur Scope die Kreditwürdigkeit der USA von "AA" auf "AA-" herabgestuft. Zur Begründung verwies Scope auf die dauerhaft hohen Haushaltsdefizite der USA, die steigende Zinslast und die Erosion der Gewaltenteilung durch die Machtkonzentration in der Exekutive unter Präsident Donald Trump.
Diese mindere die Berechenbarkeit der US-Politik. Die Agentur erwartet, dass die Staatsschuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Scope hatte Anfang Oktober nach dem "Shutdown" der Regierung vor einer Herabstufung gewarnt.
