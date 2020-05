Bombenalarm an Frankfurter Börse

Der Handel an der Frankfurter Börse ist am Mittwochnachmittag kurz vor Börsenschluss nach einer Bombendrohung unterbrochen worden. Nach Angaben der Polizei ist der öffentlich zugängliche Teil des Gebäudes in der Frankfurter Innenstadt vom Sicherheitsdienst geräumt worden. Die Drohung sei allerdings sehr vage gewesen. Gegen 18 Uhr haben die Verantwortlichen das Gebäude der alten Börse in Frankfurt wieder freigegeben. Die Polizei suchte mit Spürhunden nach möglichen Sprengkörpern.