Bolivien wirft Coca Cola aus dem Land

Am 21. Dezember 2012 geht die Welt unter – für all jene, die dem Maya-Kalender Glauben schenken. Für David Choquehuanca, den Außenminister Boliviens, ist dieses Datum von zusätzlich historischer Bedeutung: Er will zu diesem Zeitpunkt Coca Cola, Vorzeigeprodukt des Kapitalismus, aus dem Land verbannen.

Den Platz des "kulturimperialistischen" Getränks soll dann eine andere Brause einnehmen – und zwar eine einheimische; der traditionelle Pfirsichsaft "Mocochinche" soll stattdessen etabliert werden. "Der 21. Dezember 2012 ist das Ende des Egoismus, der Spaltung, er muss das Ende von Coca Cola und der Beginn von Mocochinche (ein Pfirsichgetränk) sein. Die Planeten werden erstmals seit 26.000 Jahren in einer Linie aufgereiht sein", unterstrich der Minister die globale Bedeutung des Datums, das Pessimisten für das Ende der Welt halten.

In dem vom linken Präsidenten Evo Morales regierten Andenland werde dann der Beginn der "Kultur des Lebens" gefeiert werden, erklärte Choquehuanca, wie die spanische Zeitung El Pais am Donnerstag berichtete. Die pompösen Feiern zum "Epochenwechsel" sollen am Ufer des Titicaca-Sees stattfinden.