Börsianer in Jubelstimmung nach EU-Gipfel

Das Paket zur Bekämpfung der Schulden- und Bankenkrise in Europa versetzte die Börsianer am Donnerstag in Jubelstimmung.



Durch die Zeitverschiebung waren die Aktienmärkte in Asien die ersten, die am Donnerstag auf die Beschlüsse des EU-Gipfels reagieren konnten. Während die Börsianer in Europa noch schliefen, zeichnete sich in Asien schon ab, dass die Verunsicherung an den Aktienmärkten vorerst verschwunden ist. In Tokio legte der Nikkei-Index gut zwei Prozent, in Hongkong der dortige Hangseng-Index 3,3 Prozent zu.



An den europäischen Börsen war die Erleichterung der Anleger dann noch viel deutlicher abzulesen. Schon zu Handelsstart schossen die Kurse nach oben und legten anschließend weiter zu. Die Leitindizes der wichtigsten Börsen der Eurozone schlossen mit Gewinnen von fünf bis mehr als Sechs Prozent.