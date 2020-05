bob-Tarife werden ab 3. März angehoben

bigbob 8,80 : Anpassung des monatlichen Grundentgelts von 8,80 Euro auf 9,90 Euro

: Anpassung des monatlichen Grundentgelts von 8,80 Euro auf 9,90 Euro smartbob : Anpassung des monatlichen Grundentgelts von 9,90 Euro auf 11,90 Euro

: Anpassung des monatlichen von 9,90 Euro auf 11,90 Euro smartbob XL 9,90 : Anpassung des monatlichen Grundentgelts von 9,90 Euro auf 11,90 Euro

: Anpassung des monatlichen von 9,90 Euro auf 11,90 Euro bob vierer : Anpassung des Preises pro Minute/SMS/MB von 4 Cent auf 6,8 Cent

: Anpassung des Preises pro Minute/SMS/MB von 4 Cent auf 6,8 Cent bob breitband 1GB : Jedes angefangene GB pro Monat von 4 Euro auf 5 Euro

: Jedes angefangene GB pro Monat von 4 Euro auf 5 Euro gigabob: Anpassung des monatlichen Grundentgelts von 8,80 Euro auf 9,90 Euro

Die neue Tarifgestaltung bedeutet einen Preisanstieg von 10 bis 70 Prozent. Bei Auslandstelefonaten in der Zone 1 kommt es gar zu einer Preissteigerung von bis zu 83,7 Prozent. bob-Kunden erhalten in den nächsten Tagen ein persönliches Schreiben, in dem die Tarif-Änderungen gemäß der Mitteilungsverordnung des Telekom-Regulators RTR aufgelistet sind. Nähere Informationen finden Kunden auch auf einer eigenen Webseite zu den veränderten bob-Tarifen.