"Blüten" im Wert von 582.000 Euro sichergestellt

Die Sicherheitsmerkmale werden zwar laufend verbessert, fälschungssicher sind Euro-Banknoten deshalb noch lange nicht. Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 8193 gefälschte Euro-Scheine im Nennwert von 582.350 Euro sichergestellt, geht aus einer Statistik des Finanzministeriums hervor. Fast die Hälfte der aus dem Verkehr gezogenen " Blüten" sind in Wien aufgetaucht, die Bundeshauptstadt ist somit auch der Fälscher-Hotspot Österreichs. Die Tourismushochburg Tirol belegte den zweiten Rang, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark (siehe Grafik).

40 Prozent der gefälschten Banknoten waren 100-Euro-Scheine, am zweithäufigsten wurden 50er gefälscht. Eher weniger beliebt bei den Fälschern waren 200-Euro-Scheine. Im ersten Halbjahr 2014 wurden bereits 3624 " Blüten" mit einem Nennwert von mehr als 200.000 Euro aus dem Verkehr gezogen.

In Relation zum gesamten Bargeld-Umlauf ist der Falschgeld-Anteil verschwindend gering. Nach Angaben der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) waren in Österreich im vergangenen Jahr rund 500 Millionen Euro-Banknoten in Umlauf.