Bitcoin unter 4500 Dollar: Minus 30 Prozent binnen einer Woche

Der Sinkflug vieler Digitalwährungen wie Bitcoin hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. An der großen Handelsbörse Bitstamp fiel der Kurs für einen Bitcoin in der Früh bis auf 4354 US-Dollar (3810 Euro). Das war der tiefste Stand seit Oktober 2017. Allein seit Mittwoch hat die älteste und bekannteste Krypto-Wertanlage mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt, in einer Woche waren es 30 Prozent Minus.