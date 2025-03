"Positiver Schock": Trump katapultiert Krypto-Kurse in die Höhe

Die Kryptowährung Bitcoin wurde am Montag in Asien um ein Fünftel höher gehandelt als in der vergangenen Woche. Mehrere andere Kryptowährungen stiegen ebenfalls stark an. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag erstmals die Namen von Kryptowährungen bekanntgegeben, die in eine neue strategische Reserve der USA aufgenommen werden sollen.