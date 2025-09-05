BIP: Wirtschaft im 2. Quartal steigt um 0,3 Prozent

Die heimische Wirtschaftsleistung ist im 2. Quartal 2025 real um 0,3 Prozent gegenüber dem 1. Quartal gestiegen. Gegenüber dem 2. Quartal 2024 lag das reale BIP allerdings noch um 0,1 Prozent niedriger, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

Der seit Jahresbeginn eingesetzte Erholungskurs setzte sich damit fort, von einer stabilen Wachstumsphase könne wegen verhaltener Dynamik bei einzelnen Branchen sowie bei Konsum und Außenhandel aber noch nicht gesprochen werden.