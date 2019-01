Billa weitet Bankservices an der Supermarktkassa aus

Der Handelsriese Rewe ( Billa, Merkur, Penny, Bipa) will seine Standorte noch weiter zu Bankfilialen machen und weitet die Finanzservices aus. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt, sind an der Supermarkt-Kassa neben der schon jetzt möglichen Bargeld-Abhebungen ("Bargeld2Go") ab sofort auch Bargeld-Zahlungen von Online-Einkäufen sowie Ein- und Auszahlungen auf ein Girokonto möglich. Rewe schloss dafür eine Kooperation mit dem Berliner Finanztechnologie-Unternehmen Barzahlen ( barzahlen.at).

Kunden bräuchten nicht mehr unbedingt Online-Banking oder eine Kreditkarte, um in Internet bei Shops wie Parfumdreams oder Rakuten einzukaufen, erläutert Weina Wang, Head of Retail Austria bei Barzahlen.Noch ist die Zahl der teilnehmenden Unternehmen überschaubar. Das FinTech treibt aber nach eigenen Angaben die Internationalisierung voran und führt derzeit Gespräche mit vielen Unternehmen, Behörden und Shops für weitere Kooperationen. Die Drogeriemarktkette dm ist ebenfalls bereits an Bord.

Barcode und Bargeld

" Barzahlen" wird als Alternative zu Kreditkarte beworben. Es funktioniert so: Sobald Online-Shopping-Kunden bei Kaufabschluss " Barzahlen" als Zahlungsart auswählen, erhalten sie einen Zahlschein mit Barcode per SMS oder per eMail zum Ausdrucken. Der Barcode wird dann an der Kasse bei Billa, Merkur, Penny oder Bipa gescannt und der Kunde kann den Rechnungsbetrag bar bezahlen. Der Online-Shop erhält dann in Echtzeit eine Bestätigung und die Bestellung kann sofort verschickt werden.