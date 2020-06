Bildungsinitiative: Idee von Peter Hartz "willkommen"

Bereits seit 2005 bieten Bausparkassen Bildungsdarlehen bis zu einem Betrag von 22.000 Euro je Kunde ohne hypothekarische Sicherstellung an. Die Nachfrage hält sich aber in Grenzen. Bei der Erste Bank gibt es seit der Vorwoche ein Studien-Finanzierungsmodell ("For Best Students") für Studenten aus EU-Staaten. Voraussetzung für die Vergabe ist das positive Absolvieren eines Bewerbungsverfahrens. Es werden 100 Prozent der Studiengebühren finanziert, zudem Lebenshaltungskosten (begrenzt bei 28.000 Euro). Im Gegenzug erhält die Bank einen Teil des künftigen Bruttogehalts von mehr als 2000 Euro für einen vereinbarten Zeitraum. Falls man nie darüber verdient, zahlt man nie etwas zurück.