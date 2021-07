Fallende Faserpreise ziehen Lenzing nach unten

"Wir gehen davon aus, dass das schwierige Marktumfeld 2014 und womöglich auch noch weit bis ins Jahr 2015 anhält" so Lenzing-Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Lenzing-Gruppe haben sich in den ersten Wochen 2014 gegenüber dem vierten Quartal 2013 kaum verändert. Weltweite zeichne sich am Fasermarkt kein Preisanstieg ab. Gründe dafür seien vor allem die historisch volle Baumwolllager, hohe Baumwollproduktionen und Überkapazitäten bei industriell hergestellten Zellulosefasern in China.