Bienensterben: Forscher glauben an Trendumkehr

Imker Franz Botens schneidet am Donnerstag (10.05.2012) an einem Bienenstock in Mainz eine Wabe mit Bienen aus dem Stock heraus. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 6500 Imker, darunter etwa 15 Prozent Frauen - Tendenz steigend. Im Durchschnitt betreut jeder Imker etwa zehn Bienenvölker mit jeweils 30 000 bis 35 000 Tieren. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lrs (zu dpa-Korr.: "Das Interesse an der Imkerei nimmt zu - Problem Bienensterben" vom 18.05.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa/Fredrik von Erichsen