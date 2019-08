Bewusster "Wille zur Idylle": Mehr Grün beim Ackerbau

Außerdem wurde am Feldrand weniger Saatgut aufgebracht. Die Halme stehen nicht so dicht. In der Nacht werden keine Feldarbeiten durchgeführt, um die Wildtiere, die sich unter dem Schnittgut verstecken, nicht zu gefährden.

„Das ist meine Vision für eine neue Agrarpolitik in Österreich und in der EU. Das ist für die Landwirtschaft gescheit und für die Gesellschaft wichtig. Schließlich geht es ja auch um unsere Lebensqualität“, sagt Hardegg.

Er hat ein Konzept entwickelt, dieses wissenschaftlich evaluieren lassen und der Bundesregierung sowie der EU-Kommission geschickt. Selbstverständlich wechselt laut Konzept jedes Jahr die Fruchtfolge.