Bewilligte Rot-Weiß-Rot-Karten: China vor Bosnien und Indien

China vor Bosnien und Indien

Die meisten Karten wurden erneut an Arbeitskräfte aus China vergeben, gefolgt von Bosnien-Herzegowina, Indien und der Türkei. Mehr als die Hälfte der Karten ging an Beschäftigte in Mangelberufen, vor allem Pflege, IT und Gastronomie. Trotz gewisser Erleichterungen im Vorjahr dauert das Verfahren aus Sicht vieler Betriebe immer noch viel zu lange.

Im Vorjahr wurden insgesamt 9.741 Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt – ein Plus von 21 Prozent gegenüber 2023. Ex-Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher rechnete nach der Reform mit zumindest 10.000 Karten jährlich.