Bewegungsdaten zeigen, wer in welchem Shop einkaufen geht

So konnte CBRE einem österreichischen Einkaufszentrum das genaue Einzugsgebiet seiner Kunden zeigen, was eine gezielte Werbung ermöglicht. Im Goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt wurde belegt, dass in einem bestimmten Zeitraum 35 Prozent Touristen und 65 Prozent Wiener unterwegs waren. „An diese Informationen kommt man sonst schwer“, sagt Walter Wölfler von CBRE Österreich & CEE. Umfragen im Geschäft würden andere Zahlen ergeben – weil Touristen an solchen Umfragen oft nicht teilnehmen.

Das Wissen, wo und wann sich Zielgruppen bewegen, soll auch dabei helfen, einen Laden punktgenau zu eröffnen. In Österreich werden die Bewegungsdaten von 15 bis 20 Prozent aller Handys erfasst. Voraussetzung ist, dass der anonymisierten Verwendung zugestimmt wurde.