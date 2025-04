Betriebsstörung in der OMV-Raffinerie Schwechat bei Wien

In Österreichs einziger Raffinerie in Schwechat bei Wien ist es am Dienstag zu einer Betriebsstörung gekommen. Die Petrochemie-Anlage sei gegen 10.00 Uhr ausgefallen. Als Sofortmaßnahme wurde "entsprechend aller Sicherheitsvorkehrungen" der Hochfackelbetrieb gestartet, teilte die OMV mit. Die zuständigen Behörden wurden informiert. An der Behebung der Betriebsstörung werde auf Hochtouren gearbeitet, ergänzte die OMV.