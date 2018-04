Betriebsrat: "Opel laufen die Leute weg"

Die Produktionsstandorte von Opel in Europa

RÜSSELSHEIM: Am Opel-Hauptsitz arbeiten 14.850 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 3.000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten.

KAISERSLAUTERN: Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2.130 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

EISENACH: In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1.790 Menschen.

Weitere Standorte außerhalb Deutschlands

GLIWICE: In dem polnischen Werk sind knapp 3.050 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 400 Beschäftigte Motoren her.

FIGUERUELAS: In dem spanischen Standort bei Saragossa laufen Corsa, Meriva, der SUV Mokka und der Stadtgeländewagen Crossland X vom Band. Der Standort hat 5.170 Arbeitsplätze.

ELLESMERE PORT: Im Werk arbeiten 1.470 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert.

LUTON: Der Standort nördlich von London hat 1.240 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

ASPERN: In dem österreichischen Werk nahe Wien arbeiten 1.330 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

SZENTGOTTHARD: Die Fabrik in Ungarn produziert mit 1.160 Arbeitnehmern Motoren und Komponenten.