bet-at-home hat sich bei der Steuer verpokert - Dividende gekappt

Ein Besuch der Finanz hat dem Online-Wett- und -Glücksspielanbieter bet-at-home die Bilanz für das Jahr 2019 verhagelt. Der Konzern mit oberösterreichischen Wurzeln musste Körperschaftssteuer nachzahlen und erzielte dadurch deutlich weniger Gewinn. Der in der Branche wichtige Bruttospielertrag (ähnlich dem Umsatz) stagnierte. Die Dividende soll von 6,50 Euro auf 2 Euro gekappt werden.

Der Bruttowett- und -Gamingertrag belief sich im Jahr 2019 wie schon im Jahr davor auf 143 Mio. Euro, teilte der in Frankfurt börsennotierte Konzern am Montag mit. Der Nettospielertrag stieg geringfügig auf 117,5 Mio. Euro.

Operativ verdiente bet-at-home weniger. Das EBITDA schrumpfte von 36 Mio. auf 35 Mio. Euro, das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 35 Mio. auf etwas mehr als 33 Mio. Euro.

Die Nettomehrbelastung an Ertragssteuern betrug 13,9 Mio. Euro, was zu einem Ergebniseinbruch von 32,6 Mio. auf 18 Mio. Euro führte. Grund war eine steuerliche Betriebsprüfung, die KÖSt-Nachzahlungen in Österreich nach sich zog. In der Folge mussten Konzernverrechnungen geändert werden, und es kam zu KÖSt-Rückforderungen in Malta, wo das 1999 in Wels gegründete Unternehmen - wie auch andere Glücksspielanbieter - aus Steuergründen einen Sitz hat. Auch in Linz und Düsseldorf ist das Unternehmen vertreten.

Die Dividende soll von 6,50 Euro auf 2 Euro je Aktie gekürzt werden, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor.