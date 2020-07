Berufswelt: "Jugendwahn muss aus Köpfen"

Die in Österreich besonders hohen Gehaltsunterschiede zwischen Alt und Jung (Seniorität) hält Ilmarinen für ein Einstellungs-Hemmnis. In Finnland bleibe man ab ca. 50 in etwa auf dem gleichen Gehaltsniveau. Problematisch für das Pensionssystem sei aber auch, dass die Jugend immer später ins Berufsleben einsteige.