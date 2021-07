Ebay erwägt Abbau von 3.000 Stellen

Welchen Preis bist zu bereit zu zahlen? Zuerst wird der "gläserne Kunde" geschaffen, dann werden die Preise nach Nutzerprofil und Einkaufsverhalten optimiert. Grundlage dafür sind Daten-Spuren, die ein Kunde im Netz hinterlässt: Die Literatur, die er häufig kauft, den Shop, den er oft besucht, das Restaurant, in dem er online Plätze reserviert, Beziehungen, die er via Facebook pflegt oder die Straße, in der er wohnt. "Dynamic Pricing" nennt sich die Technologie. Sie hat das Prinzip des Festpreises endgültig abgeschafft und passt Preise von Fall zu Fall automatisch an – sekundenschnell.

Was wie Zukunftsmusik klingt, ist längst Realität. "Händler müssen zwar angeben, ob sie Analysetools wie etwa Google Analytics verwenden, in welcher Form sie dies tun, jedoch nicht", sagt Thorsten Behrens, zuständig für das österreichische E-Commerce-Gütezeichen. Bekannt ist, dass große Internet-Händler wie Amazon, die viel über ihre Kunden wissen, die Preise bei wettbewerbsintensiven Produkten im Schnitt alle zehn Minuten verändern. Der deutsche Otto-Versand zieht nach: "Wir können die Preise stündlich ändern, je nach Wetter, Nachfrage oder Lagerbestand, ganz automatisch", erzählt Harald Gutschi, Geschäftsführer der Unito-Gruppe ( Otto, Universal, Quelle) in Österreich stolz. Ist es kalt, kostet der Daunenmantel mehr, bei Tauwetter weniger. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis – wie an der Börse.