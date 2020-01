Benzin wurde günstiger - Abstand zu Diesel fast geschwunden

Die Preisdifferenzen zwischen Superbenzin und Diesel haben sich über den Jahreswechsel weiter verringert und sind teilweise ganz verschwunden. Verantwortlich dafür sind in erster Linie sinkende Super-Preise, so der ÖAMTC am Mittwoch.

Die Differenz zwischen den beiden Kraftstoffen betrug im Dezember des Vorjahres drei Cent und war somit nur halb so hoch wie noch zur Jahresmitte 2019. Aktuell kostet der Liter Super im Schnitt um 2,1 Cent mehr als Diesel.