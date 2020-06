Benzin ist in Westösterreich teurer als im Osten

Die Arbeiterkammer hat die Treibstoffpreise von 1561 Tankstellen verglichen. In Vorarlberg zahlen Autofahrer im Durchschnitt sechs Cent pro Liter mehr für einen Liter Eurosuper oder Diesel als im günstigsten Bundesland Oberösterreich. In Tirol kostet der Treibstoff um fünf Prozent mehr als in Oberösterreich. Tanken im Ausland bringt nichts. Dort sind die Preise noch höher.

Dass die Spritpreise per Gesetz nur einmal täglich zu Mittag erhöht werden dürfen, macht sich bemerkbar. Superbenzin kostet am Nachmittag im Schnitt um 2,4 Cent mehr als am Vormittag. Beim Diesel macht der Preisunterschied 2,3 Cent aus.

In Niederösterreich kostet Eurosuper an der billigsten Zapfsäule um ein Viertel weniger als an der teuersten. In Wien gibt es bei Diesel ähnliche große Preisunterschiede.