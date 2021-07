Benko will Kaufhof-Kette übernehmen

Benko habe sich bereits die Bücher bei Kaufhof angeschaut. Laut der deutschen Tageszeitung Handelsblatt soll ein schriftliches Übernahme-Angebot in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro vorliegen. Dieses Anbot sei bereits Anfang Mai 2015 im Metro-Aufsichtsrat diskutiert worden, berichtet das Handelsblatt. Nach Angaben des deutschen Manager Magazin soll Metro aber "nur" 2,7 Milliarden Euro für Kaufhof fordern; Benkos Anbot soll nahe am von Metro geforderten Kaufpreis liegen. Benkos Signa Holding soll insbesonder auch auf die Kaufhof-Immobilien spitzen. Der Deal könnte noch im Mai über die Bühne gehen. Metro wollte sich nicht dazu äußern. Auch die Signa Holding wollte die Angaben auf Anfrage des KURIER nicht kommentieren.

Benko hat im vergangenen Jahr den Karstadt-Konzern mit 82 Warenhäusern, 28 Sportgeschäften und drei "Schnäppchencenters" übernommen. Das neue Karstadt-Management verfolgt einen strikten Sparkurs bei dem angeschlagenen Warenhauskonzern. Arbeitsplätze wurden gestrichen und mehrere Standorte geschlossen. Mitte Juli 2014 hatte Karstadt noch 16.500 Mitarbeiter und setzte rund 2,673 Milliarden Euro um.

In der Vergangenheit hatte Benko auch schon Kaufhof ins Visier genommen. Benko hat bereits Ende 2011 für Kaufhof geboten. Seit damals wird vermutet, dass Benko am Ende des Tages Karstadt und Kaufhof zu einer Art "Deutschen Warenhaus AG" fusionieren will.

Auch der kanadische Handelskonzern Hudson's Bay hat laut Insidern ein Auge auf Kaufhof geworfen. Indes will Metro-Chef Olaf Koch seinen Konzern auf das Großmarktgeschäft (Cash & Carry) und die Elektronikhändler-Kette Media-Saturn konzentrieren.