Benko dürfte bei Galeria Kaufhof leer ausgehen

Der "Spiegel" berichtet, der Aufsichtsrat sei bisher unentschieden gewesen, bevorzuge aber inzwischen mehrheitlich das Angebot der Nordamerikaner. Der Kaufpreis soll zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Euro liegen. Karstadt-Eigner Benko soll 2,9 Milliarden Euro geboten haben. Entscheidend für den Zuschlag seien nun die Finanzierung und die Glaubwürdigkeit des Investors. "Es geht sehr stark um Reputation", zitiert die Zeitung aus Kreisen des Metro-Aufsichtsrats.

Der Name Hudson's Bay - auf französisch kurz: La Baie - geht zurück auf eine jahrhundertealte Handelsstation im Nordosten Kanadas: Die Hudson's Bay Company war 1670 gegründet worden, um den Ureinwohnern Felle abzukaufen. Zum Unternehmen gehören heute insgesamt mehr als 180 Warenhäuser: 90 unter dem Namen Hudson's Bay in Kanada, 50 mit dem Schriftzug Lord and Taylor und 39 mit dem von Saks Fifth Avenue in den USA und Kanada. Dazu kommen die Ketten OFF 5th und Déco Découverte. An der Börse von Toronto ist der Konzern 4,5 Milliarden kanadische Dollar wert.