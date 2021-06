Bene durch Verkauf gerettet

Die neuen Eigentümer werden danach frisches Geld einschießen, in der Mitteilung am Abend war von 18 Millionen Euro die Rede. Damit wird das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgestockt. "Der Investoreneinstieg sichert dem Unternehmen frisches Kapital sowie den Fortbestand der Marke Bene und die Aufrechterhaltung der Produktion in Waidhofen an der Ybbs", schrieb das Unternehmen nach der Einigung. Der Deal soll bis Juni durchgezogen sein.

Bene hat nach dem Start des ersten großen Restrukturierungsprogramms eine Investorensuche gestartet. Mit 50 Interessenten wurde verhandelt. Bartenstein- und grosso Holding wollen, so versichert Bene, die Firma "dauerhaft in ihrem Beteiligungsportfolio" halten und weiter entwickeln. Der Investor und Sanierungsprofi Grossnig gab sich in der gemeinsamen Mitteilung von der starken Marke, dem Standort Waidhofen und dem Bene-Kundenstamm überzeugt.

Die Büromöbelfirma ist eines der ältesten Unternehmen des Landes. Hauptsitz ist Waidhofen, insgesamt arbeiten an 80 Standorten in 37 Ländern mehr als tausend Mitarbeiter.