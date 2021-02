Beitrags-Stundungen: „Pleitewelle wird nur hinausgezögert“

Die öffentliche Hand kommt Not leidenden Betrieben noch einmal mit einem dreimonatigen Aufschub entgegen. Dieser Tage wurde die zinsfreie Stundung von Steuern und Sozialabgaben zum bereits dritten Mal verlängert: Dieses Mal vom 31. März auf den 30. Juni. Es geht um 5,3 Milliarden Euro an fälligen Steuern bei der Finanz und 1,7 Milliarden an Sozialabgaben bei der ÖGK.

Der Vizeobmann der Österreichischen Gesundheitskasse, Andreas Huss, hat im Prinzip „kein Problem“ mit der Entscheidung der Bundesregierung. Er gibt aber zu Bedenken, dass die seiner Ansicht nach drohende „Pleitewelle nur hinaus gezögert“ werde.