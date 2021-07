Bei Amazon herrscht wieder Arbeitskampf

An mehreren deutschen Amazon-Versandzentren haben in der Nacht zum Montag neue Streiks der Gewerkschaft ver.di begonnen. Wie deren Sprecher in Bad Hersfeld und Leipzig mitteilten, legten wie geplant Beschäftigte der Nacht- sowie Frühschichten ihre Arbeit nieder und versammelten sich zu Streikversammlungen oder -camps.

"Die Stimmung ist gut, die Streikbeteiligung passt", sagte ein ver.di-Sprecher in Leipzig. Seinen Angaben zufolge beteiligten sich an dem Versandhandelszentrum in der sächsischen Stadt zunächst etwa 200 Beschäftigte an der Aktion.

Insgesamt bestreikt die Gewerkschaft fünf von acht Versandlagern des Onlinehändlers in Deutschland. Die Arbeitsniederlegungen in Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne und Koblenz sollen bis Dienstagabend dauern.

Ver.di will für die Beschäftigten Tarifverträge nach den Konditionen für den Einzel- und Versandhandel durchsetzen. Bisher zahlt Amazon nach eigenen Angaben Gehälter in einer Höhe, die den Tarifen der Logistikbranche entsprechen. Diese sind niedriger. Ver.di zufolge hält sich der US-Internethändler zudem nicht an Tarife. Der Konflikt läuft bereits seit zwei Jahren. Mehrfach kam es dabei bereits zu Streiks.