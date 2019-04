Bauarbeiter-KV: Mehr Lohn, früher hitzefrei

Weniger stempeln

"Die KV-Runde war auch geprägt von Maßnahmen zur Verbesserung der Jahresbeschäftigung", so Muchitsch. Derzeit sind Bauarbeiter durchschnittlich 100 Tage im Winter arbeitslos. Ziel ist, die Arbeitslosigkeit am Bau um einen Monat zu senken indem die Mehrarbeit, die im Sommer geleistet wird, durch die Konsumation von Zeitausgleich im Winter abgebaut wird. Weitere Details dazu sollen in einer speziellen Arbeitsgruppe „Image am Bau“ bis Oktober ausgearbeitet werden.

Die Gruppe soll sich auch mit den Zuschlägen für die inzwischen mögliche 11. und 12. Arbeitsstunde am Tag und die sechste Urlaubswoche befassen.

Mit der Möglichkeit, eine 4-Tage-Woche zu vereinbaren, werden die Arbeitszeiten in der Baubranche flexibler gestaltet. Mittels Betriebsvereinbarung, bzw. über eine Einzelvereinbarung wird es möglich sein, die Arbeitswoche auf vier Arbeitstage zu verkürzen.