Bankomatkassen zum Jahresstart außer Betrieb

Der zuständige Schweizer Zahlungsabwickler SIX Payment Services hat am Neujahrs-Sonntag technische Probleme beim Bezahlen an Bankomatkassen gemeldet. Betroffen sind alle solchen Terminals - etwa an Tankstellen oder Skigebieten - in ganz Österreich, sagte ein Sprecher auf APA-Anfrage. Das Bezahlen bis zum Freibetrag ohne Pin-Code-Eingabe funktioniere aber ebenso wie die Geldbehebung an Bankomaten.

Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. "Wir hoffen die Schwierigkeiten so rasch wie möglich auszuräumen", sagte der SIX-Sprecher.