Banker-Boni: EuGH verhandelt über Begrenzung

Der Europäische Gerichtshof ( EuGH) in Luxemburg verhandelt am Montag über die Begrenzung von Banker-Boni in der EU. Sie sind Teil eines Pakets, das die EU 2013 als Konsequenz der Finanzkrise beschlossen hatte. Betroffen sind insbesondere variable Vergütungen für "Personen, die wesentliche Risiken eingehen".