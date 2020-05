EU-Parlament fordert mehr Transparenz von EZB

EZB

Die Abgeordneten wollen diezu mehrTransparenz verpflichten. Ab Herbst 2014 soll die Zentralbank die 130 wichtigsten Banken derbeaufsichtigen. Ab dann wollen die Parlamentarier Einblick in die Sitzungsprotokolle der. Deren Chefpocht hingegen auf Vertraulichkeit.

Um die Abstimmung am Donnerstag zu retten, verhandelt Parlamentspräsident Martin Schulz seit Montag persönlich mit Draghi. Die Mandatare haben der Bankenunion mit zentraler Aufsicht bereits im Mai grundsätzlich zugestimmt; ohne finales O.K. kann sie aber nicht in Kraft treten.