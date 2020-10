Autovermieter Sixt im Sommer zurück in der Gewinnzone

Der größte deutsche Autovermieter Sixt spart sich in der Coronakrise im dritten Quartal wieder zu einem Gewinn. Das Ergebnis vor Steuern lag von Juli bis September mit 66 (2019: 147) Millionen Euro zwar um 55 Prozent unter Vorjahr, war anders als im zweiten Quartal aber wieder positiv, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Pullach mitteilte.

Dabei brach der Umsatz in den drei Sommermonaten um 41 Prozent auf 460 Millionen Euro ein und erholte sich damit kaum. In den ersten neun Monaten lag er mit 1,17 Milliarden Euro 39 Prozent unter Vorjahr. Sixt machte für den Quartalsgewinn neben den teilweise aufgehobenen Reisebeschränkungen vor allem Kostensenkungen verantwortlich.

In den ersten neun Monaten seien unter anderem durch eine Reduzierung der Mietwagenflotte deutlich mehr als 200 Millionen Euro eingespart worden. Zum Ziel gesetzt hatte sich Sixt 150 Millionen - für das gesamte Jahr. Nach neun Monaten steht aber noch ein Verlust vor Steuern von 57 Millionen Euro zu Buche - vor einem Jahr war es noch ein Gewinn von 260 Millionen.