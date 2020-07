Autounfälle im Ausland: Am häufigsten kracht’s in Deutschland

Mitarbeiter der Wiener Städtischen Versicherung haben nun ausgewertet, in welchem Land Österreicherinnen und Österreicher im vergangenen Jahrzehnt am häufigsten in Unfälle verwickelt waren. Deutschland ist mit fast einem Drittel aller Schäden der absolute Spitzenreiter. Dahinter folgen Italien mit 13,5 Prozent und Ungarn mit 8,5 Prozent. Ein weiteres sehr beliebtes Autoreiseland ist Kroatien, hier passieren 7,4 Prozent aller Kfz-Auslandsschäden.

Auch bei Schadenshöhe ist Deutschland vorne

Auch im Hinblick auf die Schadenshöhe liegt Deutschland mit rund 14 Mio. Euro überlegen an der Spitze: Diesen Betrag hat die Wiener Städtische in den Sommermonaten (Juni bis September) der Jahre 2010 bis 2019 an jene ausgezahlt, die durch einen von ihren Kunden verursachten Unfall geschädigt wurden.

Dahinter folgen Italien (4 Mio. Euro) und Ungarn (2,3 Mio. Euro). Insgesamt summierten sich die Kosten während der Sommermonate in den vergangenen zehn Jahren auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Dabei handelt es sich um Kfz-Haftpflichtschäden wie etwa Reparaturen oder Zahlungen bei Personenschäden.