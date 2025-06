Autoverkäufe in der EU: Tesla kommt nicht aus dem Schleudern

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Der EU-Automarkt verzeichnete im Mai mit einem Anstieg der Neuzulassungen um 1,6 % einen Zuwachs, hauptsächlich getrieben durch Elektro- und Hybridautos.

Neuzulassungen von Elektroautos stiegen im Mai um 25 %, während Tesla-Neuzulassungen um über 40 % zurückgingen.

Große deutsche Autohersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz verzeichneten Zuwächse bei Neuzulassungen.

Der Automarkt in der Europäischen Union hat im Mai den zweiten Monat in Folge zugelegt. Die Neuzulassungen seien im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 926.582 Pkw gestiegen, teilte der europäische Herstellerverband ACEA in Brüssel mit. Nach einem schwachen Start ins Jahr steht für die ersten fünf Monate noch ein Rückgang um 0,6 Prozent zu Buche.

Getragen wurden die Zuwächse von Elektroautos und Hybridfahrzeugen, während sich reine Benziner und Dieselautos schlechter verkauften. Fahrzeuge des US-Elektroautopioniers Tesla waren dabei erneut deutlich weniger gefragt. E-Autos gut nachgefragt Von einer rückläufigen Nachfrage im Elektro-Segment kann ansonsten keine Rede sein: Im Mai wurden in der EU mit knapp 142.800 rein batterieelektrische Autos neu zugelassen, ein Plus von 25 Prozent. In den ersten fünf Monaten lag der Zuwachs mit gut 26 Prozent noch etwas höher.