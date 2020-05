Autobranche verhilft Deutschen zu Exportrekord

Schlechte Konjunkturdaten in Europa und Japan, internationale Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten: So schlecht die Stimmung vielerorts auch ist, den deutschen Konzernen scheint dies alles nichts anzuhaben. Im Juli lieferten sie Waren im Gesamtwert von 101 Milliarden Euro ins Ausland. Das war der höchste jemals gemeldete Monatswert. Die Exporte legten damit im Vergleich zum Juli 2013 um 8,5 Prozent zu. Im Vergleich zum Juni 2014 gab es bei den Exporten kalender- und saisonbereinigt ein Plus von 4,7 Prozent.

Der Hauptteil (57 Mrd. Euro) der deutschen Exporte ging wie üblich in andere EU-Mitgliedstaaten, das Plus zum Vorjahresmonat betrug 9,6 Prozent. Aber auch die Geschäfte in Ländern außerhalb der EU brummen. Hier betrug das Plus 7,2 Prozent zum Juli 2013. Verkaufsschlager blieben Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Stark nachgefragt wurden zudem Maschinen und chemische Erzeugnisse.

Auch der Überschuss in der Handelsbilanz (Differenz zwischen Aus- und Einfuhren) erreichte mit 23,4 Milliarden einen neuen Höchstwert. Damit steigen die Chancen, dass Europas größte Volkswirtschaft im Sommerquartal einer Rezession entgeht. Laut DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle wird damit "das wegen der geopolitischen Risiken wackelige dritte Quartal stabilisiert. Die Gefahren sind damit aber nicht weg", warnte Scheuerle. "Sie schweben weiter wie ein Damoklesschwert über der deutschen Konjunktur."