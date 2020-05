Auto-Aktien sind die größten Gewinner

Zu Jahresende machte sich angesichts der erwarteten Liquiditätsreduzierung durch die US-Notenbank etwas Nervosität bei den Investoren bemerkbar. „Angesichts der nach wie vor historisch niedrigen Zinsen und einer erwarteten Konjunkturerholung sind europäische Aktien nach wie vor günstig bewertet“, sagtHarald Schoder, Aktienexperte der RLB NÖ-Wien. Zudem locken interessante Dividendenrenditen.

Der Jahresbeginn werde an den Börsen im Spannungsfeld zwischen der Liquiditätsreduzierung und der Hoffnung auf eine sich weiter belebende Konjunktur erwartet. „Aufgrund der vielfach negativen Aussichten bei Anleihen erscheint die Aktie immer noch sehr interessant“, so Schoder. Das Aktienjahr 2014 lasse neuerlich auf positive Erträge hoffen, wenngleich diese nicht so hoch ausfallen dürften wie 2013. Europäische Aktien sollten sich besser entwickeln als US-Papiere.