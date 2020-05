Austro-Kanadier Wolf will Erste Bank in USA klagen

Die Erste Bank reagierte betont unbeeindruckt: "Wir sehen dem sehr gelassen entgegen. Wir glauben nicht, dass sich Herr Wolf mit seinen absurden Vorwürfen, die er schon in Österreich bei Gericht nicht durchgebracht hat, in Amerika Gehör verschaffen kann."

"Ich sage es auf Englisch. Die verstehen das schon, sonst müssen Sie es halt übersetzen", wird Wolf zitiert: "If they wanna fuck me, tell them: My name is Walter Wolf and I will get those bloody bastards."