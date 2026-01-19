AUA erhält bald ihren dritten "Dreamliner"

Die Austrian Airlines bauen ihre Langstrecken-Flotte weiter aus. Schon im März soll die Airline ihre dritte Boeing 787-9 Dreamliner erhalten, berichtet Austrian Wings. Das Flugzeug wird zunächst für technische Arbeiten nach Taiwan geliefert und anschließend in Spanien in AUA-Farben lackiert, bestätigt AUA-Sprecherin Anita Kiefer den Bericht.

Die Maschine stand zuvor bei Lufthansa im Einsatz. Laut Plan soll der Dreamliner dann im Juni in den Flugbetrieb integriert werden. Wie Austrian Wings weiter berichtet, sollen die bisherigen Boeing 767 und 777 bei der AUA bis 2028 durch insgesamt 11 Boeing 787-9 Dreamliner ersetzt werden.

Für das Training und die Fortbildung der (zukünftigen) 787-Piloten wurde vor rund einem Jahr ein 787-Simulator am Standort Wien in Betrieb genommen.