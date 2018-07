Austria ja, aber noch nicht Australien

„Wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind.“ Berthold Salomon weiß um die Kontinuität des Weinguts Salomon. Auf dem Tisch im Verkostungsraum im Undhof in Krems liegen neben einer Flasche Grünen Veltliner zwei Ausgaben des bekannten Weinführers „Der große Johnson“. Sowohl in der Ausgabe von 1971 als auch in einer aktuellen Ausgabe ist ein Etikett des Weinguts Salomon abgebildet. Das habe sonst kein österreichisches Weingut geschafft, ist Berthold Salomon stolz auf die Familientradition.