Ausländer bleiben Banken treu

Die Sorge vieler Schweizer, dass die Steuerabkommen mit Deutschland und Österreich einen massiven Kapitalabfluss aus den Schweizer Banken nach sich zieht, hat sich nicht bestätigt.

Die Schweizerische Bankiervereinigung gab am Dienstag bekannt, dass das verwaltete Vermögen der 312 Schweizer Banken in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt zwar leicht von 5473 Milliarden Franken (4556 Mrd. Euro) auf 5269 Milliarden Franken gesunken ist. Der Grund dafür liege aber vor allem in tieferen Bewertungen der Wertpapiere. Der Anteil ausländischer Vermögen liege unverändert bei 50 Prozent. Die Erwartung, ausländische Kunden würden massiv Gelder abziehen, wenn sich Schweizer Banken zur Weißgeldstrategie bekennen und entsprechende Abkommen abschließen, scheine sich nicht zu erfüllen, sagte der Chef der Bankiervereinigung Claude-Alain Margelisch.