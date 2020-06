Aus der Redaktion

Wir gehen dorthin, wo die Menschen der Schuh drückt: Am 8. August findet das drittes KURIER Wiener Stadtgespräch statt (über Fluglärm, Gasthaus Koci in Liesing, 18 Uhr). Am 19. 9. – ebenfalls zum dritten Mal – lädt der KURIER zum Gesundheitstalk ins Wiener AKH über Schmerz. Wir nehmen Ihre Sorgen ernst, wir wollen Sie informieren und unterhalten. Mit Sommerbeginn haben wir die Beilage „Mein Sonntag" rundumerneuert. Auch unsere Aufdecker-Abteilung leistet ganze Arbeit: Nach einem KURIER-Bericht über den Kärntner Finanzlandesrat Harald Dobernig leitete die Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn ein.

Weil aber die Preise für Papier, Treibstoff und Transport steigen, kostet Ihr KURIER ab 1. August von Montag bis Donnerstag 1,10 Euro, am Samstag 1,50 Euro. Freitag, Sonntag bleiben mit 1,20 Euro gleich. Auch die Abo-Preise sind unverändert. Wir bitten um Verständnis.