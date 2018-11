Auch Mitsubishi entlässt Auto-Topmanager Ghosn

Nach Nissan hat auch der japanische Renault-Partner Mitsubishi Motors den bisherigen Chef des Verwaltungsrats, Carlos Ghosn, entlassen. Das habe der Vorstand auf einer außerordentlichen Sitzung entschieden, gab Vorstandschef Osamu Masuko am Montag bekannt. Ghosn war am 19. November in Tokio festgenommen worden, weil er gegen Börsenauflagen verstoßen haben soll.

Am vergangenen Donnerstag wurde er von Nissan, Mitsubishis größtem Anteilseigner, als Verwaltungsratschef entlassen. Beim französischen Allianz-Partner Renault fungiert Ghosn dagegen vorerst weiter als Vorstandschef.