AUA stellt Flugbetrieb bis 19. April ein

In weiterer Folge schicke die AUA alle ihre Mitarbeiter bis 19. April in Kurzarbeit. Für Kunden gebe es die Möglichkeit, bereits gebuchte Flüge kostenlos umzubuchen oder auch Tickets ruhend zu stellen. Ansonsten werden Passagiere, die bis 19. April einen gebuchten Flug haben, auf andere Fluglinien umgebucht, sofern möglich, hieß es in der Aussendung.

Auch weitere Fluglinien fahren ihr Programm herunter, Singapore fährt auf vier Prozent der bisherigen Destinationen zurück - 138 von 147 Jets bleiben am Boden. Ähnlich reduziert sind auch die Emirates unterwegs.