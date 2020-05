AUA schreibt Gewinn und streicht Jobs

Trotzdem spitzen die Manager der Fluglinie weiter den Sparstift. In Innsbruck sollen im kommenden Frühjahr weitere 50 Arbeitsplätze gestrichen werden – schon heuer sind 109 Stellen eingespart worden. Auch am Standort Bratislava müssen die Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Wie viele aus der Gehaltsliste gestrichen werden, ist noch nicht bekannt. Aus Kostengründen will die AUA die Verwaltung aller drei Technikstandorte Wien, Innsbruck und Bratislava zur Firmenzentrale am Flughafen Wien verlagern.