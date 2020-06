AUA kann von Mauritius nur träumen

Das nächste Beispiel, wie der AUA durch betriebsrätlichen Bestemm die Expansion auf der Langstrecke erschwert wird, betrifft die neue Boeing 777, die im März angeliefert, bis zum Sommer mit der neuen Bestuhlung ausgestattet wird und nach Newark ( USA) abheben soll. Innerhalb der Umrüst-Phase geht sich zeitlich der Einbau eines sogenannten Crew-Compartments nicht mehr aus. Dieser Ruhebereich für Ersatzpiloten und -flugbegleiter unter dem Dach der Boeing ist interne Vorschrift, wenn längere Strecken mit einer vergrößerten Crew geflogen werden müssen. Was bedeutet, dass der neue Flieger nur in die USA, nicht aber für Tokio und Bangkok eingesetzt werden dürfte. Bedingung des Betriebsrates: Tokio und Bangkok dürfen angeflogen werden, wenn für die Crews acht von insgesamt 48 Business-Class-Sitzen zur Verfügung gestellt werden. Zu teuer, befand der Vorstand. Weshalb die neue Langstreckenmaschine nur in die USA abheben wird, selbst wenn ein Asien-Flugzeug ausfallen sollte. Jetzt wird’s wirklich kleinlich: Sogar um das "Austrian Tascherl" wird gestritten. Die rot-weiß-roten Täschchen, befüllt mit Zahnbürste, Zahnpasta, Schlafbrille und Ohrenstöpsel, waren bisher den Business-Class-Passagieren auf der Langstrecke vorbehalten. Ab März können Fluggäste in der Holzklasse die beliebten "Amenity-Kits" um fünf Euro erwerben. Der Betriebsrat will dem Verkauf der Tascherln aber nur dann zustimmen, wenn für die Flugbegleiter eine erhöhte Umsatzprovision abfällt.